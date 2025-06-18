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В Тюмени овчарка набросилась на лежавшую на асфальте девочку и покусала ее

В Тюмени собака напала на ребенка

В Тюмени крупная собака проявила агрессию к ребенку. Об этом сообщает «Тюмень с огоньком».

Инцидент произошел на улице Малиораторов. На кадрах с места заметно, как животное напало на лежащую на асфальте девочку. Один из знакомых ребенка, который находился рядом, попытался оттащить школьницу от овчарки.

Девочке помогли очевидцы. По данным 72.ru, пострадавшая получила травмы, ей понадобилась помощь медиков.

Позже животное заметили на улице Голышева, лежащим на асфальте. Предполагается, что у собаки есть хозяин.

На ситуацию обратили внимание сотрудники СК РФ. На данный момент они проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

«В рамках проверки будут опрошены очевидцы, установлена личность пострадавшего ребенка и степень тяжести вреда, причиненного его здоровью», – сообщается в публикации.

После проверки специалисты примут процессуальное решение.

Ранее в Татарстане мужчина избил подростка из-за собаки, напугавшей его ребенка.

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