Актриса Лянка Грыу назвала преимущества кризиса среднего возраста

Актриса Лянка Грыу в интервью «Пятому каналу» порассуждала о кризисе среднего возраста. По ее словам, этого явления избежать не получится, поэтому к нему нужно правильно отнестись, чтобы извлечь для себя максимальную пользу.

«Это время, которое делает нас личностью, поэтому избегать его не надо. Его нужно правильно встретить: в правильном обществе, с правильными людьми, с внутренним принятием и спокойствием», — сказала артистка.

Она добавила, что во время кризиса среднего возраста человек начинает по-другому смотреть на мир и задавать себе самые сущностные вопросы: «Чего я хочу? Куда я иду? Почему это делаю? Что меня зажигает? Кого я люблю?». Из-за этого происходит много много трагедий, но появляется шанс на счастье, заключила актриса.

До этого Лянка Грыу поделилась в соцсетях секретом своей стройности. Она отметила, что работает над собой каждый день.

Знаменитость рассказывала в личном блоге, что после развода с режиссером Михаилом Вайнбергом резко набрала 15 килограммов. По словам актрисы, она стыдилась своего тела и практически перестала появляться на публике. Позднее экс-супруги смогли наладить отношения после расставания. Грыу отмечала, что извлекла нужные уроки и пережила тяжелую трансформацию.

Ранее Лянка Грыу отпраздновала годовщину отношений с канадцем в «особом месте».