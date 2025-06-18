Названы отрасли, наиболее подверженные DDoS-атакам

DDoS-атаки становятся все более изощренными — и меняют вектор. В 2025 году под ударом оказались не только банки и госсектор, но и развлекательная индустрия. Почему хакеры выбирают самые заметные цели, «Газете.Ru» рассказал Сергей Балыбердин, эксперт проекта «Кибериспытание».

В первом квартале 2025 года компании сферы услуг впервые вошли в тройку отраслей, которые чаще всего становятся жертвами DDoS-атак. По данным мониторинга, за три месяца было зафиксировано более 27,9 тыс. атак на сервисные организации — это на 80% больше, чем в предыдущем квартале.

«В сфере услуг наблюдается стабильный рост киберугроз: еще в 2024 году ежеквартально прибавлялось около 35% по числу инцидентов. Однако начало 2025 года ознаменовалось резким скачком вредоносной активности. Впервые сервисные компании обогнали по числу атак такие отрасли, как финансы, ТЭК и промышленность.

Наибольшую активность хакеры проявили в отношении развлекательного сегмента: около 75% атак пришлись на онлайн-кинотеатры, музыкальные платформы, парки развлечений и другие ресурсы, связанные с досугом. Менее подверженными оказались сервисы аренды недвижимости (9%) и туристические платформы (3,7%)», — сказал он.

Причины смещения интереса киберпреступников к сектору услуг лежат в плоскости уязвимости и общественного резонанса. Это одна из самых активно используемых населением категорий — любые сбои в работе быстро становятся заметными и вызывают волну пользовательского недовольства. Также компании из сферы услуг зачастую не обладают такой степенью киберзащиты, как игроки финансового, телекоммуникационного или IT-рынков, где защита от DDoS входит в обязательный минимум.

«В отличие от высокозащищенных индустрий, сфера услуг не входит в перечень критической инфраструктуры. Это снижает требования к уровню безопасности и дает хакерам больше возможностей для реализации массовых атак. При этом последствия для бизнеса могут быть существенными: речь идет не только о сбоях в работе, но и об имиджевых и репутационных потерях, особенно в условиях конкурентной борьбы. DDoS-атаки остаются одной из самых простых с точки зрения реализации, но при этом максимально ощутимых угроз. Современные ботнет-сети позволяют злоумышленникам генерировать значительный объем трафика и перегружать даже подготовленные системы. Особенно уязвимыми остаются компании, где защита ограничивается базовыми мерами — без фильтрации входящего трафика, регулярного анализа уязвимостей и системного мониторинга инцидентов», — заявил он.

В условиях роста интереса к сервисным платформам, бизнесу в сфере услуг лучше не откладывать внедрение комплексной защиты. Противостоять DDoS-атакам можно только при наличии устойчивой инфраструктуры, резервных каналов связи и систем раннего реагирования. Учитывая динамику угроз, такие меры перестают быть элементом «опциональной» безопасности — и становятся обязательным условием стабильной работы в цифровом пространстве, резюмировал он.

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