Главный раввин России назвал неудачниками верящих в еврейский заговор

Бороться с антисемитизмом и сопутствующими ему мифами нужно, в первую очередь, просвещением. Об этом заявил в интервью «Газете.Ru» главный раввин России Берл Лазар.

«Миф о «еврейском заговоре» или «еврейском засилье» живуч просто потому, что есть на свете неудачники, которые пытаются списать свою недееспособность на какую-нибудь «вражью силу». Запретить таким людям распространять свои вымыслы, к примеру, через социальные сети — дело заведомо безнадежное», — подчеркнул он.

Вместо этого еврейская община России стремится быть максимально открытой, добавил Лазар. К примеру, в синагоги может прийти любой желающий, а Еврейский музей в Москве проводит множество образовательных проектов.

«Чем больше людей имеют возможность получить объективную информацию о нас, тем меньше веры всяческим антисемитским мифам», — резюмировал раввин.

Подробнее о том, как, по мнению главного раввина России, относятся к евреям на Северном Кавказе, и есть ли опасность повторения махачкалинских беспорядков, — в интервью Лазара «Газете.Ru».

Ранее в Москве задержали «праправнучку Николая II», которая призывала к насилию над евреями и «ликвидации РФ».