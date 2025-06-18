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Главный раввин России назвал неудачниками верящих в еврейский заговор

Главный раввин России Лазар рассказал, как бороться с антисемитизмом
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David Cohen 156/Shutterstock/FOTODOM

Бороться с антисемитизмом и сопутствующими ему мифами нужно, в первую очередь, просвещением. Об этом заявил в интервью «Газете.Ru» главный раввин России Берл Лазар.

«Миф о «еврейском заговоре» или «еврейском засилье» живуч просто потому, что есть на свете неудачники, которые пытаются списать свою недееспособность на какую-нибудь «вражью силу». Запретить таким людям распространять свои вымыслы, к примеру, через социальные сети — дело заведомо безнадежное», — подчеркнул он.

Вместо этого еврейская община России стремится быть максимально открытой, добавил Лазар. К примеру, в синагоги может прийти любой желающий, а Еврейский музей в Москве проводит множество образовательных проектов.

«Чем больше людей имеют возможность получить объективную информацию о нас, тем меньше веры всяческим антисемитским мифам», — резюмировал раввин.

Подробнее о том, как, по мнению главного раввина России, относятся к евреям на Северном Кавказе, и есть ли опасность повторения махачкалинских беспорядков, — в интервью Лазара «Газете.Ru».

Ранее в Москве задержали «праправнучку Николая II», которая призывала к насилию над евреями и «ликвидации РФ».

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