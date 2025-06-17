В Оренбургской области дочь забила мать гвоздодером

В Саракташском районе Оренбургской области суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в жестоком избиении пожилой матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, обвиняемая поссорилась со своей матерью. В ходе конфликта женщина схватила лом-гвоздодер и несколько раз ударила им пожилую женщину по голове. Спасти пенсионерку не удалось.

Злоумышленница попыталась скрыть следы преступления, но была задержана сотрудниками полиции. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, решением суда она заключена под стражу.

До этого на Кубани пьяный сын прутом забил мать из-за упреков в алкоголизме. После избиения мужчина позвонил в экстренные службы и вызвал скорую помощь, спасти женщину врачи не смогли. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее россиянин ограбил пенсионерку и бросил ее истекать кровью.