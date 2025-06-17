В Липецке пенсионер приставал к школьницам и предлагал им пиво за секс

В Липецке задержали пенсионера, пристававшего к детям в парке

В Липецке сотрудники полиции задержали подозреваемого в домогательствах в отношении двух несовершеннолетних. Об этом сообщает Gorod 48.

Инцидент произошел 8 июня в Нижнем парке. Пожилой мужчина приставал к двум школьницам, он предлагал девочкам пиво в обмен на секс. Школьницы сделали вид, что согласились, и убежали, когда злоумышленник отправился в магазин за выпивкой.

66-летнего подозреваемого в домогательствах задержали, возбуждено уголовное дело. На время расследования мужчина заключен под стражу.

До этого в Нижневартовске задержан мужчина, который приставал к несовершеннолетней на улице. Ребенка спасли случайные прохожие. Они скрутили злоумышленника и вызвали полицию. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Обратилась ли семья девочки в правоохранительные органы — неизвестно.

Ранее в Петербурге был задержан приезжий, пристававший к девочке в лифте многоэтажки.