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На Урале «КамАЗ» снес трамвайную остановку и стоявших на ней пассажиров, включая ребенка

В Екатеринбурге «КамАЗ» снес остановку, на который были мужчина и семилетний сын
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Telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области»

В Екатеринбурге полиция разбирается в обстоятельствах ДТП с «КамАЗом», в котором пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Бакинских Комиссаров и улицы Кировградской. Водитель, управлявший большегрузом, совершая поворот, допустил движение незакрепленной стрелы спецмашины. В результате его маневра стрела повредила трамвайную остановку, на которой в тот момент находились мужчина и его семилетний сын.

«В результате падения стеклянных элементов конструкции они получили незначительные травмы. После осмотра медиками пострадавшие были отпущены домой», — уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция опубликовала кадры с места аварии, на которых видно погнутую металлическую конструкцию остановки.

Ранее в Ивановской области два человека пострадали в ДТП с поездом и «КамАЗом» с пивом.

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