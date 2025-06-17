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В Китае продают «дающую ум» воду из Пекинского университета

SCMP: в Китае начали продавать дающую ум воду из Пекинского университета
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Shutterstock

В Китае продают «дающую ум» воду из Пекинского университета, пишет South China Morning Post.

Интернет-магазины в Китае начали продавать бутилированную воду, набранную из озера Вэймин, расположенного на территории Пекинского университета. Эта вода продается как «вода, дарующая мудрость», и уже успела привлечь внимание пользователей социальных сетей и большое количество покупателей, которые верят в ее символическую или духовную ценность.

Бутылка объемом 500 мл стоит от $4 до $14, что намного выше цены обычной бутилированной воды. Несмотря на высокую стоимость, спрос на продукт остается стабильным — его приобретают те, кто надеется получить вдохновение, удачу или стать умнее.

Пекинский университет является одним из самых престижных учебных заведений Китая и занимает 14-е место в мировом рейтинге QS World University Rankings 2025 — это самый высокий результат среди вузов материкового Китая и Гонконга, пишут СМИ.

Чтобы доказать подлинность происхождения воды, некоторые продавцы снимают видео, как наполняют бутылки из озера.

Ранее в Китае бизнесмена посадили почти на пять лет из-за производства непристойных кукол.

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