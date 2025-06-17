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Россиянин провел ночь с ножом в спине и только утром понял, что ранен

В Татарстане мужчина не заметил, что его ранили ножом в спину
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Shutterstock

В Нижнекамске местный житель поссорился с собутыльником, получил удар ножом и заметил рану только утром. Об этом сообщает МВД по Республике Татарстан.

45-летний местный житель распивал спиртное с приятелем во дворе жилого дома, по дороге домой приятели встретили общего знакомого и решили продолжить застолье в квартире у потерпевшего.

Между новым знакомым и пострадавшим произошла ссора, гость ударил хозяина квартиры ножом в спину и скрылся. Раненый пришел в себя только на следующее утро и обнаружил, что лезвие ножа вонзилось в тело. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался неоднократно судимый 49-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Хакасии мужчина избил собутыльника кастрюлей во время ссоры. Двое приятелей распивали спиртные напитки, между мужчинами возникла ссора. 35-летний абаканец схватил кастрюлю и несколько раз ударил ею 42-летнего оппонента. Пострадавшего спасли, он госпитализирован с переломами ребер и черепа, повреждениями внутренних органов, ссадинами и ушибами. Нападавшего удалось задержать.

Ранее в Калининграде мужчина, резавший бутерброды, ударил жену ножом в спину.

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