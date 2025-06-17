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Россиянин с молотком ограбил ювелирный магазин из-за задержки зарплаты

Саратовец с молотком ограбил ювелирный магазин в Туле и попал на видео

В Туле задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина, злоумышленник молотком выбил дверь и украл колье. Об этом сообщает УМВД Тульской области.

Тульские полицейские раскрыли кражу из ювелирного магазина, которую совершил житель Саратовской области. Злоумышленник разбил молотком стеклянную входную дверь и вынес из торгового зала три колье из золота и серебряную цепочку. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили, что грабитель поймал попутную машину и уехал в Ивановскую область. Подозреваемого в ограблении задержали, им оказался ранее судимый 45-летний житель Тулы. На допросе мужчина признался, что пошел на преступление, потому что хотел добраться домой и не получил на работе зарплату. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Челябинске задержали мужчину, который пытался ограбить торговый павильон. Он потребовал у продавца дневную выручку, но получил отказ и скрылся. 39-летнего подозреваемого в попытке ограбления задержали спустя полтора часа. У ранее судимого челябинца изъят пневматический пистолет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее мужчина с ножом ворвался в супермаркет в Петербурге и требовал отдать ему деньги.

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