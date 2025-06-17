В Омской области почти не осталось частных клиник, в которых делают аборты

Во всей Омской области осталась только одна частная клиника, которая делает аборты. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«Сейчас в Омской области осталась только одна частная клиника, реализующая услуги по прерыванию беременности», — написал губернатор.

Хоценко поставил своим подчиненным задачу проводить системную политику по достижению национальных целей в сфере демографии. В этой связи региональный Минтруд должен подготовить к реализации ряд инициатив, добавил он.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в России с начала 90-х уменьшается количество абортов. По его мнению, это можно назвать большой победой государства и Русской православной церкви.

При этом патриарх подчеркнул, что уменьшение числа абортов не означает, что в стране все в порядке с демографией. Глава РПЦ отметил, что надо не только отказываться от абортов, но и иметь потребность в рождении детей. Он добавил, что результаты демографической политики «видны не сразу» — их можно будет оценить спустя время.

Ранее в РПЦ предложили изменить текст Конституции, чтобы запретить аборты.