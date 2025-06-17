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Россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на квас

Специалист Панченко: цены на квас начнут снижаться в июле
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Цены на квас в России находятся на пике в начале летнего сезона, ждать их снижения стоит не раньше июля. Об этом Life рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко.

«В мае-июне цены на квас максимально высокие, это начало сезона. В июле-августе уже чуть ниже. И падение стоимости продукта начинается в сентябре-октябре. То есть в настоящий момент мы находимся на пике цены», — сказал он.

По его словам, цены на этот напиток зависят от стоимости сырья, а также расходов на логистику, энергоносители и так далее. Панченко отметил, что промышленный квас подорожал на фоне инфляции, дорогих кредитов, роста тарифов на энергоносители и других факторов. При этом он уточнил, что цены корректируются в пределах инфляции (около 10% от стоимости в прошлом году).

В пресс-службе Роспотребнадзора до этого сообщили, что людям с гастритом и циррозом печени следует отказаться от кваса. В ведомстве отметили, что у этого напитка есть и полезные для здоровья качества — так, он улучшает обмен веществ и поддерживает работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем благодаря наличию углекислоты.

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