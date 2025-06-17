В Госдуме предложили россиянам читать законы КНДР, чтобы отправлять туда посылки

Восстановление почтового сообщения с КНДР способствует укреплению экономических связей с Россией. Если корейские официальные органы будут изымать товары, нарушающие местные правила, они будут действовать в рамках закона, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский.

«Развитие торговли между нашими странами продолжается: налаживается железнодорожное сообщение, появляются возможности для организации туристических поездок и доставки посылок. Все это способствует укреплению дружественных экономических связей. Однако любые торговые отношения должны строго соответствовать законодательству участвующих сторон — в данном случае, Северной Кореи. Если таможенные или иные официальные органы сочтут необходимым изъять товары, нарушающие местные правила, они действуют в рамках закона», — сказал он.

Депутат посоветовал заранее ознакомиться с законодательством Северной Кореи прежде, чем отправлять посылку. Он подчеркнул, что «так было всегда». Такое правило применимо к любой форме торговли, в том числе онлайн-продажи, заявил Козловский.

До этого стало известно, что Почта России возобновила отправку посылок в Северную Корею. В разговоре с «Газетой.Ru» кореевед, кандидат исторических наук Андрей Ланьков заявил, что россиянам не стоит отправлять в КНДР телефоны и радиоприемники, это может спровоцировать ощутимые проблемы для получателя.

Ранее журналисты опубликовали обзор северокорейского смартфона Samtaesung 8.