На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили россиянам читать законы КНДР, чтобы отправлять туда посылки

Депутат Козловский: власти КНДР действуют в рамках закона, если изымают посылки
close
Depositphotos

Восстановление почтового сообщения с КНДР способствует укреплению экономических связей с Россией. Если корейские официальные органы будут изымать товары, нарушающие местные правила, они будут действовать в рамках закона, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский.

«Развитие торговли между нашими странами продолжается: налаживается железнодорожное сообщение, появляются возможности для организации туристических поездок и доставки посылок. Все это способствует укреплению дружественных экономических связей. Однако любые торговые отношения должны строго соответствовать законодательству участвующих сторон — в данном случае, Северной Кореи. Если таможенные или иные официальные органы сочтут необходимым изъять товары, нарушающие местные правила, они действуют в рамках закона», — сказал он.

Депутат посоветовал заранее ознакомиться с законодательством Северной Кореи прежде, чем отправлять посылку. Он подчеркнул, что «так было всегда». Такое правило применимо к любой форме торговли, в том числе онлайн-продажи, заявил Козловский.

До этого стало известно, что Почта России возобновила отправку посылок в Северную Корею. В разговоре с «Газетой.Ru» кореевед, кандидат исторических наук Андрей Ланьков заявил, что россиянам не стоит отправлять в КНДР телефоны и радиоприемники, это может спровоцировать ощутимые проблемы для получателя.

Ранее журналисты опубликовали обзор северокорейского смартфона Samtaesung 8.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами