Дерматолог заявила о вреде бесконтрольного применения солнцезащитных кремов

Не всем людям нужно наносить на кожу SPF-кремы, так как в некоторых случаях от них больше вреда, чем пользы, уверена кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева. Все зависит от интенсивности солнечного излучения и фототипа кожи, а в некоторых случаях такие SPF-фильтры мешают естественной выработке витамина D3, который необходим организму для противовоспалительного эффекта, заявила она Общественной Службе Новостей.

Ультрафиолет воздействует на кожу с разной силой в разных частях света – например, в заполярье обгореть под солнцем практически невозможно. В то же время в экваториальной зоне во время зенита солнечные лучи светят почти под прямым углом, из-за чего даже в облачную погоду там можно загорать. Выходить на солнце по этой причине советуют либо до 11:00, либо после 16:00.

«В это время солнце не в зените, и лучи падают под углом, происходит больше отражения. Поэтому, несмотря на то, что вам жарко и вы чувствуете солнце, так сильно обгореть не удастся, как, например, за более короткий промежуток времени в полдень», — объяснила Скорогудаева.

По ее словам, также нужно учитывать, что воздействие ультрафиолета усиливается на лодках, яхтах за счет отражения лучей от воды. Многое зависит от цвета одежды (лучше выбрать белую), погоды (при ветре можно недооценить опасность солнца). От этих и других условий зависит необходимость применения SPF-фильтров.

К наиболее важным факторам дерматолог отнесла фототип кожи, подчеркнув, что меланома чаще всего встречается в Австралии, так как у местных жителей белая кожа, генетически не приспособленная к солнечной активности. Дерматолог посоветовала россиянам определить свой фототип, отметив, что в зависимости от него можно рассчитать время безопасного нахождения на солнце. Так, при первом фототипе загорать вообще нельзя, даже с SPF, при втором рекомендуется ездить в страны с невысокой солнечной активностью. При третьем типе пользоваться солнцезащитным кремом нужно нечасто – только если человек выходит на улицу «в самое пекло», чтобы позагорать.

Через стекла ультрафиолетовые UVB-лучи не проходят, поэтому человеку, живущему не в экваториальной зоне – например, в Москве, и не бывающему днем на улице долго, постоянно наносить SPF не нужно, считает врач. Делать это следует только если человек рассчитывает долго находиться на солнце – например, лежит на пляже или работает в огороде, заключила она.

До этого дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова рассказала «Газете.Ru», что отказ от солнцезащитных средств повышает риск развития рака кожи. По ее словам, UVB- и UVA-лучи повреждают ДНК клеток, что может спровоцировать меланому и другие виды онкологических заболеваний. Кроме того, отсутствие SPF усугубляет также проблемы – при акне появляются новые воспаления, при розацеа и куперозе под воздействием ультрафиолета усиливаются покраснения и сосудистая сетка. Кроме того, UV снижает барьерную функцию, увеличивая сухость и чувствительность при атопическом дерматите.

Ранее дерматолог рассказала об опасных заблуждениях про SPF.