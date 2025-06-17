В Эрмитаже запустили цифровой проект «Один музей. Три взгляда»

Эрмитаж и VK запустили проект «Один музей. Три взгляда», в рамках которого гости смогут пройти цифровой маршрут с 33 уникальными точками в сопровождении писателя Сергея Минаева, стендап-комика Евгения Чебаткова и певицы Клавы Коки, сообщает пресс-служба музея.

Рассказчиком в рамках проекта выступает «голос» Эрмитажа, а трое ведущих обращают внимание на редкие экспонаты, а также рассказывают малоизвестные факты и необычные детали в залах.

Сергей Минаев проведет гостей по Фельдмаршальскому, Малому тронному, Гербовому и Георгиевскому залам. Евгений Чебатков проведет по Портретной галерее Романовых и расскажет о природе юмора.

Певица Клава Кока проведет гостей Эрмитажа через Фельдмаршальский зал, Павильонный зал, зал Да Винчи и Просветы.

Каждый маршрут завершится в пространстве Галереи Растрелли. Это полноценная медиазона, в которой посетители с помощью специальных планшетов смогут погрузиться в изучение коллекции шедевров Эрмитажа.

«Это увлекательный пионерский проект, где медийные личности и чат-бот соединяют Земной и Небесный Эрмитажи, создавая пространство неожиданных аллюзий и впечатлений, с которыми зритель может дружить и спорить», — отметил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По словам директора департамента контентных партнерств VK Марии Воробьевой, проект объединил культуру и искусство с новыми технологиями.

«Нашей целью было переосмысление роли музея в цифровую эпоху и продвижение культурного наследия с помощью современных медийных форматов», — сказала она.