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Общество
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Отдых 99 россиян сорвался из-за сотрудницы турфирмы, которая украла деньги туристов

В Сургуте сотрудница турфирмы украла 25 млн у 99 клиентов и попала под суд
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Shutterstock

В Сургуте суд признал сотрудницу туристической фирмы виновной в хищении миллионов у клиентов компании, в которой она работала. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Согласно материалам дела, работница компании «Карефрии Консьерж Сервис» обманывала обратившихся к ней клиентов с октября 2021 года по июль 2022 года. Граждане передавали женщине деньги за путевки по РФ и за границей, но отдохнуть им так и не удалось. Жертвами мошеннических действий турагента стали 99 человек.

«В результате ее незаконных действий причинен ущерб на сумму более 25 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14 лет. Также нарушительницу обязали возместить потерпевшим материальный ущерб.

Ранее стало известно, что жительница Мурманска лишилась путешествия и отсудила у туроператора в три раза больше.

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