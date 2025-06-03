Отдых 99 россиян сорвался из-за сотрудницы турфирмы, которая украла деньги туристов

В Сургуте сотрудница турфирмы украла 25 млн у 99 клиентов и попала под суд

В Сургуте суд признал сотрудницу туристической фирмы виновной в хищении миллионов у клиентов компании, в которой она работала. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Согласно материалам дела, работница компании «Карефрии Консьерж Сервис» обманывала обратившихся к ней клиентов с октября 2021 года по июль 2022 года. Граждане передавали женщине деньги за путевки по РФ и за границей, но отдохнуть им так и не удалось. Жертвами мошеннических действий турагента стали 99 человек.

«В результате ее незаконных действий причинен ущерб на сумму более 25 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14 лет. Также нарушительницу обязали возместить потерпевшим материальный ущерб.

Ранее стало известно, что жительница Мурманска лишилась путешествия и отсудила у туроператора в три раза больше.