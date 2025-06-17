«Надеюсь, хватит ума»: кореевед Ланьков рассказал о вещах, которые не стоит отправлять в КНДР

Почта России возобновила отправку посылок в Северную Корею. В разговоре с «Газетой.Ru» кореевед, кандидат исторических наук Андрей Ланьков заявил, что россиянам не стоит отправлять в КНДР телефоны и радиоприемники, это может спровоцировать ощутимые проблемы для получателя.

«Если говорить о содержимом посылок, то, конечно, надо воздерживаться от отправки в Северную Корею того, что считается там провокационным. Солнцезащитные очки в Северной Корее не просто известны, но вполне популярны. Никаким идеологически подозрительным предметом однозначно не считаются, наоборот — это очень популярный аксессуар. Так что, если посылка до адресата благополучно дойдет, получить ее будет ему только приятно. И никто никаких лишних вопросов задавать не будет», — сказал он.

Востоковед подчеркнул, что восстановление почтовой связи между Россией и КНДР – очень хорошая новость. Ланьков предположил, что северокорейские власти могут занять «либеральную позицию» в этом вопросе.

«Очень хорошая новость, нельзя не приветствовать восстановление почтовой связи между нашей страной и КНДР. Если же говорить о содержимом посылок, то я бы не стал по этому поводу особо беспокоиться. Пусть об этом лучше беспокоятся северокорейские компетентные органы. Опыт показывает, что они вполне в состоянии контролировать содержимое посылок. Думаю, сейчас северокорейские власти решат, кому можно получать посылки, а кому посылки лучше из-за границы не получать. Мне, кстати, кажется, что на этот раз они будут занимать очень либеральную позицию. Подавляющее большинство посылок благополучно дойдет до адресатов. В любом случае, это не наша забота, то есть не забота российской стороны, российских властей», — сказал он.

Ланьков также ответил на вопрос, будут ли считаться джинсы подозрительным предметом.

«Джинсы в любой форме — дело идеологически крайне подозрительное в Северной Корее, и, скорее всего, такую посылку попросту перехватят. Не так давно по северокорейскому телевидению показывали английский документальный фильм. Что-то там было про ведение огородов. Ведущий был одет в джинсы, и цензоры на телевидении решили заблюрить его джинсы — так что это такой подозрительный вид одежды», — сказал он.

Историк также рассказал, что грозит получателю несертифицированного телефона в КНДР.

«Если же говорить о телефоне, не сертифицированном в Северной Корее, то, разумеется, это дело очень серьезное. Северная Корея крайне тщательно относится к любому электронному оборудованию. В стране можно пользоваться только северокорейскими телефонами. Они подсоединены к сетям, точнее говоря, эти телефоны только считаются северокорейскими, несмотря на надписи, все они собраны в Китае. Но оснащены исключительно местным софтом. Любой другой телефон в стране будет восприниматься как подозрительный. Будет ли означать получение такой посылки проблемы для получателя в большинстве случаев, я думаю — не будет. В крайнем случае ее либо перехватят, либо под тем или иным предлогом вернут отправителю. Самое худшее, что может случиться с получателем — у него поинтересуются, с какой это стати иностранцы ему посылают какие-то подозрительные предметы. По крайней мере, это относится к таким вещам, как джинсы», — сказал историк.

Ланьков добавил, что сам «шутить бы не стал» и не отправил бы в КНДР подобные изделия, поскольку они могут вызвать подозрения.

«Однако я надеюсь, что у тех, у кого есть знакомые в Северной Корее, хватит, в общем то, мозгов, ума и осторожности, скажем, такими экспериментами не заниматься», — добавил он.

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