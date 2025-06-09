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В Госдуме объяснили, зачем России прямые железнодорожные рейсы в КНДР

Депутат Федяев: прямое железнодорожное сообщение укрепит сотрудничество с КНДР
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Mikhail Leonov/Shutterstock/FOTODOM

Запуск прямого железнодорожного сообщения с КНДР и развитие соответствующего туристического направления полностью укладываются в концепцию перестраивания логистики РФ с Запада на Восток, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

По его словам, прямой железнодорожный маршрут между странами укрепит их сотрудничество.

«Россия уже несколько лет справляется с санкциями, перестраивая логистику с Запада на Восток. Новое туристическое направление целиком и полностью укладывается в эту концепцию. КНДР — наш стратегический партнер, поэтому развитие туризма — еще один шаг в укреплении всестороннего сотрудничества», — сказал он.

Федяев подчеркнул, что между странами есть инфраструктура и общая граница, «пусть и короткая». Он отметил, что маршрут удобен не только для россиян, но и для северокорейцев.

«У нас есть пусть и короткая, но общая граница, есть инфраструктура, почему нет. Будет ли маршрут востребован, покажет время, здесь большую роль сыграет политика перевозчика, стоимость билетов, удобство и комфорт для путешественников. Причем не только для россиян, но и для жителей Северной Кореи, ведь поезд пойдет и обратно до Москвы», — сказал он.

До этого стало известно, что Россия с 17 июня возобновляет прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном. Путь в одну сторону на поезде занимает примерно восемь дней.

Ранее журналисты опубликовали обзор северокорейского смартфона Samtaesung 8.

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