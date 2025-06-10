На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«На колени встал!»: сибирские подростки жестоко избили мальчика

В Канске подростки поставили на колени мальчика и избили
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Подслушано в Канске»

В Канске группа школьников издевалась над 11-летним мальчиком и записывала все на видео. Кадры разместил паблик «Подслушано в Канске» во «ВКонтакте».

На них группа школьников в гаражах издевается над сверстником. Они обзывают мальчика нецензурными словами в то время, как тот жалобно плачет. Обидчики бьют школьника по ногам и в живот, делая так, чтобы тот упал. При этом один из них все время приказывает ему встать на колени. Школьник отказывается это делать на камеру. В итоге снимающий избиение тинейджер уходит за дерево, но запись не останавливает.

Обидчики валят на землю беззащитного оппонента — ребенок даже не пытается дать им отпор — и продолжают наносить ему удары.

По информации издания Newslab, мать потерпевшего после инцидента сразу обратилась в полицию. Правоохранители быстро нашли обидчиков: ими оказались два 14-летних юноши и 11-летняя девочка, которые учатся в одной школе с потерпевшим.

В МВД уточнили, что двоих из хулиганов — юношу и девочку — поставили на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Третий обидчик поставлен на внутришкольный учет.

Ранее в Екатеринбурге школьники поставили юношу на колени и избили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами