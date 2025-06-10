«На колени встал!»: сибирские подростки жестоко избили мальчика

В Канске группа школьников издевалась над 11-летним мальчиком и записывала все на видео. Кадры разместил паблик «Подслушано в Канске» во «ВКонтакте».

На них группа школьников в гаражах издевается над сверстником. Они обзывают мальчика нецензурными словами в то время, как тот жалобно плачет. Обидчики бьют школьника по ногам и в живот, делая так, чтобы тот упал. При этом один из них все время приказывает ему встать на колени. Школьник отказывается это делать на камеру. В итоге снимающий избиение тинейджер уходит за дерево, но запись не останавливает.

Обидчики валят на землю беззащитного оппонента — ребенок даже не пытается дать им отпор — и продолжают наносить ему удары.

По информации издания Newslab, мать потерпевшего после инцидента сразу обратилась в полицию. Правоохранители быстро нашли обидчиков: ими оказались два 14-летних юноши и 11-летняя девочка, которые учатся в одной школе с потерпевшим.

В МВД уточнили, что двоих из хулиганов — юношу и девочку — поставили на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Третий обидчик поставлен на внутришкольный учет.

Ранее в Екатеринбурге школьники поставили юношу на колени и избили.