Россиянка отсудила более 1 млн рублей за падение в поезде

В Ярославской области суд частично удовлетворил иск женщины к транспортной компании: пассажирка упала в поезде и долго лечилась после случившегося, а затем потребовала возместить ей моральный вред. Об этом сообщает Yarnews со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Инцидент произошел в мае 2021 года. Женщина села в поезд до Абакана. На перегоне Калачинск — Татарская она пошла мыть в туалет посуду, и, когда поезд дернулся, она вылетела из уборной в коридор, упала и ударилась о металлический угол порога. По словам пассажирки, сразу встать она не смогла, так как от боли потемнело в глазах. На станции Татарская фельдшер оказала пострадавшей помощь. Обезболивающее на время помогло, но позже женщине стало хуже.

По прибытии в Абакан пассажирка обратилась в медпункт: оттуда ее госпитализировали в травматологическое отделение больницы, где ей диагностировали повреждение позвоночника.

«Оказалась прикованной к постели на длительное время. Постоянное ощущение беспомощности, ежедневный на протяжении семи месяцев прием лекарств и уколов, длительное нахождение в корсете, непрекращающиеся болевые ощущения преследуют ее и по сей день», — цитирует СМИ материалы дела.

Через некоторое время женщина подала в суд на железнодорожников, потребовав компенсацию в 3 млн рублей. Ответчик иск не признал, отметив, что в дороге все время происходят нештатные ситуации, и попросил снизить размер компенсации до 100 тыс. рублей.

Суд отметил, что по закону ответственность за полученные в дороге травмы несет перевозчик, и удовлетворил иск частично.

В пользу жительницы Ярославля взыскали 800 тыс. рублей. Также транспортную компанию обязали оплатить штраф в размере 405 тыс. рублей, билеты на поезд в размере около 10 тыс. рублей, экспертизу в размере 101 тыс. рублей. Ответчик попытался обжаловать решение, но его оставили без изменений.

Ранее челябинка отсудила компенсацию за не работавший в поезде кондиционер.