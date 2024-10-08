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Россиянка отсудила компенсацию за не работавший в поезде кондиционер

Челябинка отсудила компенсацию за не работавший в поезде кондиционер

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Shutterstock/Ivanova Tetyana

В Челябинске суд обязал транспортную компанию выплатить компенсацию местной жительнице из-за жары в поезде. Об этом сообщили в пресс-службе областной транспортной прокуратуры.

Ведомственная проверка установила, что в августе 2024 года женщина вместе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья ехала в поезде по маршруту «Адлер — Челябинск». Во время поездки в вагоне, где находилась семья, не работал кондиционер.

«Пассажирской компанией предоставлена услуга ненадлежащего качества, с нарушением требований санитарных правил», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор обратился с исковым заявлением в суд с требованием взыскать в пользу матери и ребенку компенсацию морального вреда. Пассажирскую компанию обязали выплатить по 10 тысяч в пользу матери и ее ребенка.

Ранее волгоградка, травмировавшая ногу в давке на вокзале, отсудила компенсацию.

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