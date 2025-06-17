В Приморье врача посадили за навязывание и инсценировку ненужных операций

Врача из Приморья посадили на восемь лет за навязывание ненужных операций

Врача из Приморья, обманывавшего пациентов, посадили и оштрафовали за мошенничество. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Речь идет о травматологе-ортопеде Сергее Глущаке, который работал в хирургическом отделении НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток» ОАО «РЖД» с марта 2015 года по май 2018 года. За это время он убедил 34 пациентов в необходимости выполнения операций на коленные, тазобедренные и голеностопные суставы.

Когда пациенты оказывались на операционном столе, Глущак занимался инсценировкой операций, вводя им наркоз и осуществляя операции по санации. За эти манипуляции он брал деньги, часть из которых пациенты вносили в кассу медучреждения, а часть передавали лично травматологу.

«Всего пострадавшие передали недобросовестному врачу более 5,7 млн рублей. При этом некоторые из них действительно нуждались в серьезных хирургических манипуляциях», — говорится в сообщении.

Глущака приговорили к восьми годам колонии, признав виновным в 34 эпизодах мошенничества. Кроме того, суд запретил ему заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет и оштрафовал на 1,2 млн рублей.

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