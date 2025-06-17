Россиян предостерегли от альтернативных способов потребления никотина

Крупные табачные производители активно продвигают «белый снюс» из-за падения продаж сигарет. Однако влияние этого способа доставки никотина не избавляет от онкологических рисков и негативного влияния на весь организм, — считает врач-онколог высшей квалификационной категории, торакальный хирург Андрей Нефедов. Об опасности новой тенденции он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отмечает, что использование белого снюса не является отказом от потребления никотина, а представляет собой его альтернативную форму:

«В отличие от традиционного снюса, в белом нет табака, однако там все также представлен никотин – преимущественно синтетический. Опасность такого способа потребления заключается в высокой дозировке: в одной подушечке может содержаться от 12 мг никотина в легких вариантах и до 50 мг — в крепких. Для сравнения: в одной сигарете содержится от 8 до 20 мг никотина, однако реально организм усваивает лишь около 1–1,5 мг. При употреблении снюса всасываемость может достигать 90–100%, поскольку никотин проникает напрямую через слизистую оболочку рта».

«При этом количество никотина, содержащееся в белом снюсе, вызывает реальную зависимость и формируется быстрее, чем от обычных сигарет», – отмечает Нефедов. – Так как в одной подушечке содержится большой объем никотина, привыкание к нему происходит быстрее, а значит требуется и повышение дозы. Это формирует сильнейшую зависимость, которая затрагивает дофаминовую систему мозга и по силе может сравниться с опасными психоактивными веществами. В свою очередь, никотин – это не безобидное вещество, а нейротоксин, который влияет пагубно на все системы организма. Из-за него особенно сильно страдает сердечно-сосудистая система, постоянное воздействие этого вещества увеличивает риск инфаркта, инсульта, тромбозов».

По словам врача, новые методы доставки никотина становятся популярными среди молодежи из-за мифа об их безвредности:

«Производители утверждают, что белый снюс более безопасный, так как в нем нет табака. А для потребителей он выглядит более привлекательным из-за приятного запаха и отсутствия характерных признаков употребления классического снюса – потемневшей эмали зубов и резкого запаха. Однако отсутствие внешних признаков не отменяет вреда, которое наносит вещество – особенно на подростковый организм. Никотин серьёзно влияет на мозг: замедляет его развитие, особенно в зонах, отвечающих за самоконтроль, принятие решений и память. Кроме того, он может усиливать тревожность, провоцировать депрессию и расшатывать эмоциональное состояние».

Как рассказывает специалист, отсутствие табака в белом снюсе не избавляет потребителя от рисков онкологических заболеваний: «Никотин и вспомогательные вещества (ароматизаторы, pH-корректоры и т.п.) постоянно контактируют со слизистой оболочкой полости рта и раздражают ее, вызывая воспаление, микротравмы, эрозии. При длительном употреблении возникают лейкоплакии — плотные белые участки, которые считаются предраковым состоянием. Кроме того, продукты метаболизма никотина являются мутагенами, которые влияют на накопление генетических поломок, что способствует развитию опухолей».

Врач отмечает, что безопасной формы употребления никотина не существует, так как влияние нейротоксина на организм оказывает серьезный ущерб. Поэтому самый верный способ защитить себя от последствий, вызванных употреблением никотина, – полностью отказаться от курения или других форм доставки никотина.

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