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Россиянин залез в дом соседки и напал на нее с ножом

В Нижегородской области мужчина напал с ножом на соседку из-за ссоры
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Shutterstock

В Дивеевском районе Нижегородской области мужчина в балаклаве пробрался в дом знакомой и несколько раз ударил женщину ножом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 12 июня в Сарове. Злоумышленник в балаклаве пробрался в дом соседки и напал на нее с ножом. Женщина смогла отбиться от нападавшего и убежать. Ей потребовалась помощь медиков.

Подозреваемого задержали, в отношении 60-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело, ему может грозить длительный срок заключения. В ходе допроса он признался, что спланировал нападение из-за ранее возникшего конфликта с потерпевшей.

До этого в Воронеже мужчина напал на сожительницу и поджег квартиру. Обвиняемый, находясь под действием наркотиков, поссорился со своей сожительницей из-за замечания. Он схватил нож и несколько раз ударил возлюбленную по лицу и телу. Пострадавшая смогла вырваться и укрыться у соседей. Оставшись один, мужчина устроил пожар в квартире, с огнем справились прибывшие сотрудники МЧС.

Ранее россиянин поджег дом бывшей супруги и напал на нее с отверткой.

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