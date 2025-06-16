Трое пьяных приятелей украли хлеб, угрожая продавцу ножом

В Красносельском районе Петербурга трое пьяных мужчин ворвались в сетевой супермаркет и украли хлеб. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в магазине по проспекту Ветеранов. В торговую точку вошли трое неизвестных, угрожая продавцу ножом, грабители вынесли из торгового зала хлеб и хлебцы.

Продавец пытался остановить злоумышленников, но они распылили ему в лицо перцовый баллончик и скрылись. Двоих грабителей задержали и доставили в отделение, один из задержанных ранее был судим за наркотики. Третьего участника грабежа разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого мужчина в трусах и с топором вломился в магазин в Подмосковье. Злоумышленник похозяйничал в торговом зале, набрал два пакета продуктов, навестил алкогольный отдел и попытался скрыться. Злоумышленника задержал наряд Росгвардии. Грабителем оказался ранее неоднократно судимый за кражи 52-летний местный житель. По факту произошедшего проводится проверка, общий ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Ранее в Перми рабочий магазина переломал коллеге ребра газовым ключом.