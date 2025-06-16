В Арзамасе подросток ночью выломал окно в супермаркете и украл 12 банок кофе

В Нижегородской области школьник украл из магазина кофе, взломав пластиковое окно. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в супермаркете по проспекту Ленина и попал на видео. 15-летний подросток ночью взломал стеклопакет и пробрался в торговый зал. Школьник вынес из магазина 12 банок кофе и скрылся.

Полицейские изъяли следы обуви и отпечатки пальцев вора с места преступления. Личность злоумышленника быстро установили. Старшеклассник признался, что украденное он продал на улице прохожим, а деньги потратил. Известно, что подросток уже привлекался к ответственности за серию краж из магазинов.

До этого в Прокопьевске 15-летний подросток «помог» мошенникам похитить у своих родителей все сбережения. Аферисты представились сотрудниками надзорного ведомства и сообщили, что мальчику нужно провести инвентаризацию имевшихся дома наличных. Подросток передал водителю такси найденные в родительском сейфе 10 тысяч долларов и 10 тысяч евро, на следующий день школьник через банкомат снова перевел крупную сумму злоумышленникам. Общий ущерб составил 3 млн рублей.

Ранее сейф с наличными и золотом украли из ломбарда в Пушкине.