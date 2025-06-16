Вступил в силу приговор суда по делу о растрате 272 млн рублей бюджетных средств

Вступил в силу приговор суда по делу о растрате 272 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), а также о взяточничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации журналистов, Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы бывшего замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова и его шестерых соучастников. Хотя суд назначил им сравнительно мягкое наказание, они должны выплатить крупные штрафы.

Апелляционная жалоба по делу была рассмотрена спустя год после того, как Мещанский районный суд Москвы вынес приговор Тихонову, его жене Валерии Коваленко, советнику Роману Рыжкову, директору ООО «Эндевел» Игорю Удинцеву, предпринимателю Елене Головко, а также вице-президентам ЗАО «Ланит» Виктору Серебрякову и Владимиру Макарову.

Тихонова признали виновным в растрате 175 миллионов рублей и 97 миллионов рублей, а также в получении взяток на 77 миллионов рублей и 580 тысяч долларов. Это соответствует частям 4 статьи 160 и 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. Пятеро других фигурантов осуждены за посредничество во взяточничестве (часть 4 статьи 291 УК РФ), а бизнесмен Удинцев — за дачу взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ).

По данным следствия, преступления произошли в 2014–2016 годах при разработке государственной информационной системы ТЭК России. За это отвечал ФГБУ «Российское энергетическое агентство», которым тогда руководил Тихонов. С его помощью и при участии заместителя гендиректора ЗАО «Ланит» Владимира Макарова они договорились с президентом компании Георгием Генсом о взятке в размере $580 тысяч (45 миллионов рублей по курсу 2016 года). За эти деньги Генс должен был обеспечить заключение контракта на создание ГИС ТЭК с его фирмой. Средства, выделенные на эти цели, сначала поступили на счета лондонской компании Denirello LLP, а затем через ряд других фирм и посредников были переведены Анатолию Тихонову.

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