Мужчина с ножом ворвался в супермаркет в Петербурге и требовал отдать ему деньги

78.ru: в Петербурге мужчина с ножом требовал деньги из кассы в магазине

В Колпинском районе Петербурга задержан местный житель, который разгуливал по улице с ножом, а затем попытался ограбить магазин. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Колпино. В супермаркет ворвался мужчина с ножом, он подошел к 19-летнему продавцу и потребовал выручку из кассы. Передать деньги кассир не успел — налетчика спугнули покупатели.

Он скрылся с места происшествия, но был замечен прохожей на улице. Девушка вызвала полицию, грабителя удалось задержать. Им оказался 53-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Челябинске задержали мужчину, который пытался ограбить торговый павильон. В магазин ворвался агрессивный мужчина с пистолетом. Он потребовал у продавца дневную выручку, но получил отказ и скрылся. 39-летнего подозреваемого в попытке ограбления задержали спустя полтора часа. У ранее судимого челябинца изъят пневматический пистолет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее в Тверской области двое приятелей ограбили магазин, чтобы устроить вечеринку.