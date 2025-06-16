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Школьники разработали протезы для парализованной собаки

UPI: в Орегоне школьники разработали протезы для парализованной собаки
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Школьники из Орегона разработали протезы для парализованной собаки, пишет UPI.

Учащиеся седьмого класса средней школы Valley Catholic в городе Бивертон, штат Орегон, разработали прототип протеза для собаки по кличке Эмбер, у которой после травмы позвоночника были парализованы задние лапы.

Этот проект стал итоговой работой по программе STEM (наука, технология, инженерия и математика), которую преподает в школе Сьюзен Фу. По ее словам, цель задания — «помочь ученикам применить свои знания в реальных жизненных ситуациях».

Все прототипы школьники делали из переработанных материалов. Для тестирования использовались чучела животных. В дальнейшем самые удачные модели могут быть увеличены и напечатаны на 3D-принтере в натуральную величину, чтобы проверить, смогут ли они помочь Эмбер передвигаться.

Ранее в США школьница создала протез для трехлапой собаки с помощью 3D-печати.

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