В Петербурге мигрант изнасиловал и ограбил девушку на парковке

Neva Today: в Петербурге иностранец изнасиловал девушку и отобрал у нее сумку

В Красносельском районе Петербурга разыскивают мужчину восточной внешности, который изнасиловал прохожую. Об этом сообщает Neva Today.

Инцидент произошел в ночь на 16 июня, с заявлением в правоохранительные органы обратилась 23-летняя петербурженка. Девушка сообщила, что проводила по парковке около шиномонтажной мастерской, когда на нее напал мигрант. Злоумышленник изнасиловал девушку, отобрал у нее сумку со смартфоном и скрылся.

Потерпевшая успела запомнить приметы насильника. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Москве 31-летний мужчина надругался над 11-летней девочкой, с которой познакомился в соцсетях. Мужчина, зная возраст собеседницы, после переписки в соцсетях назначил школьнице встречу и изнасиловал ее на общем балконе. Через несколько дней мать девочки узнала, что дочь проводила время не с подругой, а со взрослым мужчиной, и обратилась в полицию. Подозреваемый задержан.

Ранее мигрант похитил 14-летнюю школьницу и увез из Екатеринбурга в Челябинск.