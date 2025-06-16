Российский пенсионер забил приятеля разделочной доской после ссоры

В Кемеровской области 66-летний мужчина после ссоры забил своего 70-летнего приятеля разделочной доской. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Юрга. Пожилой мужчина не выжил после того, как неизвестный причинил ему множественные травмы головы в квартире на Московской улице. Его обнаружили 9 июня.

Позже другой пожилой мужчина дал признательные показания по факту произошедшего. Он рассказал, что поссорился со своим приятелем и в ходе перепалки нанес ему удары по голове разделочной доской.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

До этого петербуржец забил знакомого ножкой от табуретки. Избитый мужчина не обратился к врачам, на следующий день его состояние ухудшилось, в результате его не удалось спасти.

Ранее в Перми рабочий магазина переломал коллеге ребра газовым ключом.