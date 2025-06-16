Специалисты в сфере ИИ обсудили перспективы развития отрасли

Региональный этап AI Journey превратился в международный, так как в сессии о перспективах развития ИИ приняли участие эксперты из 15 стран, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев.

«Символично, что он проходит на одной неделе с ПМЭФ, мы тоже объединяем мировое сообщество для формирования повестки в области искусственного интеллекта.

Страны должны сотрудничать, чтобы AI-технологии служили на благо всей планеты и приносили людям пользу», — сказал он.

Различные эксперты в области ИИ, среди которых вице-президент, директор департамента развития AI и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко, кандидат физико-математических наук, начальник управления развития перспективных технологий AI Сбербанка Семен Буденный и другие, рассказали о перспективах развития ИИ.

Также свои доклады прочитали ведущие международные исследователи, среди которых доктор Хоу Хаовен (Гуандунская лаборатория искусственного интеллекта и цифровой экономики, Китай), профессор Субрамани Нилакандан (Исследовательская лаборатория нейрокогнитивных знаний и анализа данных, Индия) и другие.

Всего в сессии приняли участие эксперты из 15 стран, включая Сербию, Бразилию, ЮАР и другие.