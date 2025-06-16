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В Москве провели вторые корпоративные соревнования «Роснефти» по триатлону

Сотрудники «Роснефти» стали участниками корпоративных соревнований по триатлону
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Пресс-служба «Роснефти»

В Москве состоялись вторые корпоративные соревнования по триатлону, организованные «Роснефтью» в рамках программы «Энергия жизни», сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что триатлон объединил сотрудников «Роснефти» из разных городов и подразделений. Самому старшему участнику, успешно преодолевшему дистанцию, исполнилось 57 лет.

Соревнования проходили в спортивном комплексе «Крылатское». Первый этап — плавание — прошел в Гребном канале, затем участники преодолели велогонку и бег. Программа включала три дистанции: олимпийская, спринт и супер-спринт. Также состоялась эстафета, в которой участвовали 19 команд по три человека в каждой.

На олимпийской дистанции (плавание — 1,5 км, велогонка — 40 км, бег — 10 км) победителями стали Денис Зайцев из «Самаранефтегаза» и Кристина Игнатьева из «РН-Ванкор». В спринте (плавание — 0,75 км, велогонка — 20 км, бег — 5 км) лучшими оказались Михаил Игнатьев из «Удмуртнефти» и Ирина Лохмакова из «Славнефть-Красноярскнефтегаз». В супер-спринте (плавание — 300 м, велогонка — 7,3 км, бег — 2 км) победили Дмитрий Крупин из «Сибинтек» и Виктория Буняк из «РН-Москва».

В свою очередь, в командной эстафете золото завоевала сборная «Удмуртнефти», серебро досталось команде «Верхнечонскнефтегаза», а бронза — второй команде «Удмуртнефти».

В «Роснефти» подчеркнули, что компания развивает культуру здорового образа жизни и всесторонне поддерживает спорт. В рамках программы «Энергия жизни» сотрудники принимают участие в марафонских забегах, международных соревнованиях по триатлону, семейных спортивных мероприятиях и фестивалях всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «ГТО».

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