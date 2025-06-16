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В Третьяковской галерее открылась выставка работ финалистов конкурса «Картина мира»

Работы 14 финалистов конкурса «Картина мира» представили в Третьяковской галерее
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Пресс-служба конкурса «Картина мира»

В Третьяковской галерее открылась выставка работ 14 финалистов международного конкурса молодых художников «Картина мира», сообщает пресс-служба конкурса.

Во время приветствия участников церемонии награждения победителей 15 июня в Калининграде начальник управления президента РФ по общественным проекта Сергей Новиков отметил, что проект стал значимым событием в мире искусства.

«Участие почти полутора тысяч человек из 65 стран мира в первом конкурсе подтвердило его востребованность, актуальность предложенной темы и высокий уровень международного интереса. Конкурс продемонстрировал, что ценности, которым следует Россия, близки очень многим людям по всему миру», — сказал он.

Всего на конкурс было подано более 1400 оригинальных работ художников из 65 стран мира. В результате в финал прошли 14 работ художников из России, Ливии, Китая, Вьетнама, США, Турции и Конго.

Как отметил один из участников конкурса, финалист, автор картины «Поломничество в Тибет» Минли Цзан, простые люди всегда интересовали его больше всего.

«Я искренне поражен тем, как они с абсолютно чистой душой молятся за весь мир, именно это я старался отразить в своей работе», — сказал он.

По словам директора филиала Третьяковской галереи в Калининграде Камили Байдильдины, искусство художников обречено на жизнь в будущем.

«Как нынешнее поколение растет на произведениях классиков, так и мы сейчас закладываем фундамент для будущих поколений. Павел Михайлович Третьяков собирал картины современников и активно поддерживал художников, которые для нас сейчас являются сокровищем национального искусства», — сказала она.

Участники конкурса отметили, что «Картина мира» создала условия для поддержки и продвижения молодых талантов.

Напомним, принять участие в конкурсе мог любой художник в возрасте от 18 до 35 лет из любой страны мира.

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