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В России презентовали медиаплатформу под управлением ИИ для ценителей спорта

«Чемпионат» и Okko запустили совместный медиапроект с технологиями ИИ
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Shutterstock

Спортивный портал «Чемпионат» и онлайн-кинотеатр Оkkо представили новый проект с первым в России круглосуточным эфирным каналом с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. Об этом сообщили пресс-службы компаний.

«Мы рады представить наш новый медиапроект с Okko, который откроет для болельщиков уникальную возможность следить за спортивными событиями в режиме реального времени. Наша цель — создать для фанатов продукт, объединяющий высококачественные трансляции с аналитикой и эксклюзивным контентом», – отметил Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата».

По словам топ-менеджера «Чемпионата», подобных коллабораций в России еще не было. Проект аккумулирует ключевой видео- и новостной контент, посвященный эксклюзивам Okko – от Клубного чемпионата мира до баскетбольной Евролиги и других турниров, смотреть его можно бесплатно. Также на платформе доступен первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате Stories и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий от «Чемпионата» и Okko.

«На новой платформе есть все, чтобы жить в ритме спорта 24/7 – телеканал на базе искусственного интеллекта, хайлайты, редакционные статьи «Чемпионата», обзоры и многое другое», – рассказал Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko.

Cетку вещания эфирного канала автоматически программирует искусственный интеллект – из эксклюзивных трансляций Okko и хайлайтов главных событий сервиса. Канал доступен только на новой платформе «Чемпионата» и Okko.

«Карусель» с коротким видеоконтентом в формате Stories тоже формируется искусственным интеллектом из ключевых моментов матчей и обновляется в режиме реального времени. Кроме того, посетители новой платформы смогут читать редакционный контент «Чемпионата», связанный с эксклюзивными трансляциями Okko, в том числе публикации о Лиге 1, Бундеслиге, PFL, баскетбольной Евролиге и велоспорте. Также в новом медиа «Чемпионата» и Okko доступны короткие обзоры ключевых футбольных событий, таких как Клубный чемпионат мира, квалификационные матчи к ЧМ-2026 и других.

«Карусель» с коротким видеоконтентом в формате Stories тоже формируется искусственным интеллектом из ключевых моментов матчей и обновляется в режиме реального времени. Кроме того, посетители новой платформы смогут читать редакционный контент «Чемпионата», связанный с эксклюзивными трансляциями Okko, в том числе публикации о Лиге 1, Бундеслиге, PFL, баскетбольной Евролиге и велоспорте. Также в новом медиа «Чемпионата» и Okko доступны короткие обзоры ключевых футбольных событий, таких как Клубный чемпионат мира, квалификационные матчи к ЧМ-2026 и других.

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