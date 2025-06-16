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МВД РФ объявило в розыск Седу Сулейманову

МВД РФ объявило в розыск как без вести пропавшую Седу Сулейманову
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Предоставлено Еленой Патяевой

Министерство внутренних дел России объявило в розыск как без вести пропавшую Седу Сулейманову, которая была якобы похищена в Санкт-Петербурге для возвращения в Чечню. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на карточку в базе розыска.

«Сулейманова Седа... 24.04.1997... основание для розыска: без вести пропавший», — говорится в документе.

Дело по факту исчезновения россиянки было возбуждено в марте прошлого года.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова сбежала из дома в 2022 году после ссоры с семьей, которая пыталась выдать ее замуж против ее воли. Она уехала в Санкт-Петербург, однако в августе 2023 года родственники нашли девушку, угрожали ей и требовали вернуться домой. Позже Сулейманову задержала полиция по обвинению в краже и передала чеченским властям.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявлял, что девушка находится в безопасности и рада быть со своей семьей. Однако на видео, которое опубликовал Солтаев, сама Седа не сказала ни слова. После она исчезла из поля зрения правозащитников, друзей и СМИ. Ее судьба до сих пор неизвестна.

Ранее жительницу Петербурга осудили за пикет на мосту Кадырова.

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