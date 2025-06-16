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В Сочи официальные пляжи закрыли из-за непогоды

Мэр Сочи Прошунин: официальные пляжи временно закрыты для купания из-за непогоды
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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Официальные пляжи Сочи закрыли из-за непогоды. Такое решение принял мэр Андрей Прошунин в ходе заседания оперштаба, сообщил он в своем Telegram-канале.

«Сегодня и завтра штормовое предупреждение продолжит действовать. Жителям и гостям курорта не стоит в эти дни отдыхать по берегам рек и на незакрепленных территориях вдоль моря. Официальные пляжи мы временно закрыли для купания», — сказано в сообщении.

Глава города добавил, что, поскольку ожидаются залповые ливни, оперштаб продолжит свою работу.

До этого сообщалось, что в Сочи после проливных дождей произошло наводнение. Очевидцы из Адлера рассказали, что на улицы района вылились воды рек Мзымта и Херота. Кроме того, в несколько зданий попали молнии. В городе есть перебои с электричеством.

Накануне региональное управление МЧС предупреждало, что в течение трех дней в Сочи будут сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистое усиление ветра с порывами 15-18 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, а в горах могут сходить сели малого объема.

Ранее жительницу Красноярска ветром снесло с балкона.

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