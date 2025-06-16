Молдавского активиста Петровича снова задержали в аэропорту Кишинева

Глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии, национального комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович написал в своем Telegram-канале о том, что его задержали в международном аэропорту Кишинева.

Петрович написал, что у него изъяли проездные документы и загранпаспорт.

«Отдельный привет передаю Даниелю Водэ, пресс-секретарю Правительства Республики Молдова», — сказано в сообщении.

Примерно через час в своем канале Алексей рассказал, что его отпустили, и он продолжает следовать по маршруту. Куда летит, активист не уточнил.

В конце апреля этого года Петровича задержали в аэропорту Кишинева после поездки в Москву. Петрович прибыл в столицу Молдовы с международного симпозиума, посвященного 80-летию Победы над нацизмом и создания ООН. В аэропорту его задержали для проведения обыска и дополнительного досмотра. Из-за инцидента он не сможет присутствовать на заседании в мэрии Кишинева, где обсуждалась подготовка к празднованию Дня Победы.

Ранее экс-посла Молдавии в РФ оправдали по делу о контрабанде стероидов.