Председателя молдавского оргкомитета «Победа» задержали в аэропорту Кишинева

Председатель молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович был задержан в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Солдат Победы».

Петрович прибыл в столицу Молдовы с международного симпозиума, посвященного 80-летию Победы над нацизмом и создания ООН. В аэропорту его задержали для проведения обыска и дополнительного досмотра. Из-за инцидента он не сможет присутствовать на заседании в мэрии Кишинева, где обсуждалась подготовка к празднованию Дня Победы.

«[Петрович] задержан в международном аэропорту Кишинева после возвращения с симпозиума», — говорится в сообщении канала.

27 апреля Петрович рассказал, что был задержан в аэропорту Кишинева при вылете из страны, его отпустили через несколько часов после дополнительных проверок. Он отметил, что ему не сообщили причины задержания, но уточнил, что правоохранители общались с ним корректно. Через час после задержания Петрович сообщил, что ему все же позволили вылететь из страны.

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