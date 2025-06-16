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Гости «Артека» познакомились с современными цифровыми технологиями Сбера

Сбер принял участие в международном фестивале в честь 100-летия «Артека»
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Пресс-служба Сбера

Гости лагеря «Артек» смогли познакомиться с современными цифровыми технологиями в рамках международного фестиваля в честь 100-летия лагеря «Пусть всегда будет солнце», в котором принял участие Сбер, сообщает пресс-служба банка.

Специально к юбилею «Артека» Сбер создал новый дизайн СберКарты с изображениями вечернего костра и вида на море с территории лагеря.

Также школьники прокачали свои цифровые и финансовые навыки и познакомились с нейросетью GigaChat. Для гостей «Артека» провели квиз «Искусство интеллекта» и игру «В мире искусственного интеллекта», в ходе которых ребята узнали интересные факты про ИИ-технологии и проверили свои знания.

Кроме того, «Школа 21» Сбера провела соревнования по промптингу и управлению роботами, а специалисты СберОбразования и благотворительного фонда «Вклад в будущее» рассказали ребятам про инвестиции.

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