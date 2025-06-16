Врач рассказал, как справиться с гипертонией без лекарств

Регулярная физическая активность поможет справиться с гипертонией (повышенным артериальным давлением) без лекарств. Об этом «Москве 24» рассказал специалист терапевтической службы ФГБУ «Объединенная больница с поликлиникой УДП РФ» Олег Гайсенок.

По его словам, ежедневно важно проходить минимум 5 тыс. шагов. Кроме того, можно заниматься в спортивном зале, плавать или делать зарядку. Кроме того, врач посоветовал отказаться от курения и наладить сон, потому что отсутствие отдыха увеличивает риск повышенного давления утром.

«К тому же стоит снизить потребление соли до 5 граммов в сутки. Она задерживает жидкость в организме, повышая давление. Соли колоссально много содержится в фастфуде, колбасах и других продуктах, где вещество добавляют в качестве консерванта. Поэтому даже тем гипертоникам, которые принимают лекарства, говорят исключить такие продукты и недосаливать пищу», — добавил Гайсенок.

Специалист отметил, что тем, кому эти способы не помогут, важно обратиться к врачу за лечением.

Hypertension Canada до этого представила новую клиническую рекомендацию, направленную на улучшение диагностики и лечения артериальной гипертонии силами врачей первичного звена, включая семейных врачей, медсестер, практикующих медсестёр и фармацевтов.

Ранее сообщалось, что новое лекарство поможет снизить давление, когда не помогают обычные препараты.