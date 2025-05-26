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Ученые представили обновленные рекомендации по лечению гипертонии

CMAJ: в Канаде обновили рекомендации по диагностике и лечению гипертонии
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mikeforemniakowski/Shutterstock/FOTODOM

Hypertension Canada представила новую клиническую рекомендацию, направленную на улучшение диагностики и лечения артериальной гипертонии силами врачей первичного звена, включая семейных врачей, медсестер, практикующих медсестёр и фармацевтов. Документ опубликован в журнале Canadian Medical Association Journal (CMAJ).

Артериальная гипертония остается самым распространенным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. В Канаде в последние годы успех лечения болезни стал снижаться. Среди возможных причин — разрозненные рекомендации, сложность существующих протоколов и слабое вовлечение специалистов первичного звена.

«Поскольку именно на уровне первичной помощи чаще всего происходит лечение гипертонии, поддержка этих специалистов может значительно повлиять на здоровье населения», — отметил доктор Росс Цуюки, экс-президент Hypertension Canada. — «Мы надеемся, что практические рекомендации помогут внедрять эффективное лечение в повседневной клинической практике».

В новых рекомендациях понижены пороги артериального давления для постановки диагноза и назначения терапии. Это означает, что больше людей будут отнесены к категории гипертоников, что может повлечь личные последствия, такие как влияние на страховку, но обеспечит более раннее выявление и профилактику осложнений. При выборе медикаментов теперь будут учитываться не только эффективность и переносимость, но и стоимость, доступность, защита от дефицита и возможность деления таблеток.

Авторы подчеркивают, что руководство не предназначено для лечения гипертонии у детей и беременных — для этих групп существуют отдельные рекомендации.

«Наша цель — не просто поставить диагноз, а дать врачам первичного звена инструменты, чтобы эффективно помогать людям контролировать давление, снижая риск инфарктов, инсультов и других тяжелых последствий», — подчеркнул соавтор документа доктор Грег Хандемер.

Ранее ученые создали лекарство, способное снизить давление, когда не помогают обычные препараты.

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