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В Благовещенске китаянка попалась с золотыми слитками и получила штраф

Туристку из Китая задержали в российском городе с 2 кг золота и оштрафовали
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Амурской области осудили гражданку Китая, которая взяла на хранение почти 2 кг золота на сумму около 17,5 млн рублей и попалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приговор Благовещенского городского суда.

В декабре 2024 года китаянка Сунь приехала в Благовещенск в туристических целях. В тот же день она оказалась в развлекательном заведении, где ей предложили вознаграждение за временное хранение золота. Через несколько дней неизвестный передал ей два золотых слитка общим весом почти 2 кг, но вечером того же дня иностранку задержали с драгоценным металлом. Оба слитка были конфискованы и переданы в доход государства.

Женщину признали виновной в незаконном хранении драгметаллов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Суд учел, что ранее она не привлекалась к уголовной ответственности, помогала следствию и даже оказывала материальную поддержку детскому приюту. В результате суд назначил ей штраф в 400 тысяч рублей, но с учетом времени, проведенного под стражей, сумму была снижена до 350 тыс.

Ранее в Китае врачи спасли ребенка, который случайно проглотил 100-граммовый золотой слиток.

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