На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Свердловский омбудсмен навестила арестованного редактора Ura.ru

Свердловский омбудсмен навестила арестованного редактора Ura.ru Аллаярова
close
Ирина Семенова/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова встретилась в СИЗО с арестованным редактором свердловской редакции Ura.ru Денисом Аллаяровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката журналиста Светлану Герасимову.

«Татьяна Георгиевна Мерзлякова посетила Аллаярова», — рассказала адвокат.

По ее словам, по состоянию на 11 июня жалоб у Аллаярова на условия содержания не было.

Она отметила, что в понедельник, 16 сентября, защита журналиста также навестит его в СИЗО.

6 июня редактора Ura.ru Аллаярова арестовали на два месяца по делу о взятке. По версии следствия, он якобы передал 20 тыс. рублей своему дяде, главе отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову, для получения сведений. В Ura.ru называют Аллаярова жертвой оговора со стороны родственника, который желает смягчить свое наказание за другой преступный эпизод.

Издание Ura.ru основано в 2006 году. Главный офис расположен в Екатеринбурге. Журналисты издания работают в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО, а также в Москве.

Ранее Союз журналистов России выразил поддержку сотрудникам Ura.ru.

Все новости на тему:
Обыски в Ura.ru
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами