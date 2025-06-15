Свердловский омбудсмен навестила арестованного редактора Ura.ru

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова встретилась в СИЗО с арестованным редактором свердловской редакции Ura.ru Денисом Аллаяровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката журналиста Светлану Герасимову.

«Татьяна Георгиевна Мерзлякова посетила Аллаярова», — рассказала адвокат.

По ее словам, по состоянию на 11 июня жалоб у Аллаярова на условия содержания не было.

Она отметила, что в понедельник, 16 сентября, защита журналиста также навестит его в СИЗО.

6 июня редактора Ura.ru Аллаярова арестовали на два месяца по делу о взятке. По версии следствия, он якобы передал 20 тыс. рублей своему дяде, главе отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову, для получения сведений. В Ura.ru называют Аллаярова жертвой оговора со стороны родственника, который желает смягчить свое наказание за другой преступный эпизод.

Издание Ura.ru основано в 2006 году. Главный офис расположен в Екатеринбурге. Журналисты издания работают в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО, а также в Москве.

Ранее Союз журналистов России выразил поддержку сотрудникам Ura.ru.