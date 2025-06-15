Глава Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковных медработников с профессиональным праздником, вручил государственные и областные награды, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В регионе в сфере здравоохранения трудятся свыше 107 тыс. человек — из них более 26 тыс. врачей, около 47 тыс. сотрудников среднего медперсонала и свыше 4 тыс. младшего медперсонала.

«Хочу поблагодарить всех медработников, наших дорогих медсестер, участковых терапевтов, врачей общей практики, коллективы, которые за вами стоят – вы делаете очень важную работу. Каждый человек мечтает жить долго и счастливо, а здоровье во многом и является источником счастья», — отметил Андрей Воробьев.

По его словам, благодаря президентской программе в Московской области был сделан акцент на перинатальных центрах, что позволило региону значительно снизить детскую смертности до лучших мировых показателей.

«Затем была большая работа по онкологии и сердечно-сосудистым центрам. Сейчас наша задача – иметь современные поликлиники, оборудование, но самое главное — врачей. Президент поддержал нас также в строительстве детского клинического центра им. Рошаля в Красногорске и ряде других проектов — областной больницы в Балашихе, многофункционального медицинского центра в Мытищах», — сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что в Подмосковье стараются активно внедрять передовые технологии, в том числе искусственный интеллект — это освобождает врачей от рутинного труда, дает возможность уделить больше времени профессиональной работе.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Протвинской больницы Светлане Рогозиной. Она провела большую работу по модернизации первичного звена, в частности, в проектах «Бережливая поликлиника», «Добрая поликлиника», «Поликлиника. Перезагрузка». Игорь Макаров награжден Орденом «За заслуги перед Московской областью» III степени. Он почти 40 лет в профессии и вот уже 20 лет руководит Территориальным центром медицины катастроф (ТЦМК). Главврачу Ступинской клинической больницы Ольге Гребневой вручен Орден Преподобного Сергия Радонежского.

Заведующая стационаром №2 Домодедовской больницы, врач-терапевт Лариса Попкова удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения Московской области». В структуре медучреждения она работает уже 37 лет.

С начала 2025 года заработная плата всех медицинских работников была проиндексирована на 12,1%.

В соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» для медиков разработан широкий комплекс региональных мер поддержки: «Социальная ипотека» (с 2016 года участниками программы стали уже более 1,9 тыс. человек), ежемесячная компенсация аренды жилья (20-30 тыс. рублей на одного медработника, 30-45 тыс. рублей на семью), предоставление земельных участков (39 врачебных специальностей в 32 округах), «Приведи друга» (за привлеченного врача выплата 55-130 тыс. рублей, за фельдшера или медсестру – 30-75 тыс. рублей). Предусмотрены также премии правительства Московской области.