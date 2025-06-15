Умерла мукбанг-блогерша Маришка Майонезик

Джанкфуд-блогерша Марина Кузьменко, известная под псевдонимом Маришка Майонезик, скончалась. Об этом сообщила эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

«Причина смерти — острый панкреатит. Девушку очень сильно жалко. У Марины остался сиротой 5-летний ребенок, которого она тоже показывала в своих роликах в соцсетях», — написала специалист.

Информацию о кончине Кузьменко подтвердили ее сестры в социальных сетях. По их словам, женщина скончалась в результате отказа поджелудочной железы. Родственницы блогерши попросили уважать их право на приватность в этой ситуации.

В комментариях к последнему видео блогерши подписчики утверждают, что Кузьменко не стало еще 9 июня.

Маришка Майонезик жила в городе Шарья Костромской области. Она была известна по видео в социальной сети TikTok. Женщина снимала ролики в жанре мугбанк — потребление больших порций вредной еды (джанкфуда) на камеру. Всего на ее аккаунт были подписаны более 200 тысяч человек.

Ранее на Тайване скончалась блогерша, известная поеданием косметики на камеру.