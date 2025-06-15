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Соцдемократы в ФРГ предложили выдавать «наследство» от государства

Bild: соцдемократы в ФРГ предложили выдавать наследство от государства с 18 лет
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Markus Schreiber/AP

Социал-демократы из Тюрингии предложили ввести в Германии «наследство» от государства — единовременную выплату в размере €20 тысяч всем гражданам при достижении 18 лет. Об этом пишет Bild.

«Мы выступаем за введение безусловного основного наследства в размере €20 тысяч для всех граждан, достигших 18-летнего возраста», — говорится в заявлении.

Отмечается, что при этом основное наследство не должно учитываться при расчете других социальных выплат. По мнению авторов инициативы, со временем данная сумма должна значительно вырасти.

До этого эксперты Программы развития ООН (ПРООН) и британской Оксфордской инициативы по борьбе с бедностью и человеческим развитием (OPHI) оценили количество бедных людей во всем мире. Согласно докладу, 1,1 млрд глобального населения живут в условиях нищеты. Причем 40% из них (455 млн человек) проживают в странах, охваченных войнами, нестабильностью и/или низким уровнем миролюбия.

Ранее ученые узнали, где найти деньги на безусловный базовый доход для всего мира.

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