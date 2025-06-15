Для коммунальщиков Подмосковья закупили новую спецодежду

Для сотрудников городского хозяйства, которые отвечают за содержание общественных мест и дворовых территорий Московской области, закупили более 8 тыс. комплектов спецодежды, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Всего спецодежду закупили 88 муниципальных бюджетных учреждений Подмосковья.

Для работников коммунальных служб закупили плащи, перчатки, рабочие костюмы, защитное оборудование и жилеты.

Больше всего комплектов униформы закупили Красногорск, Серпухов и Орехово-Зуевский городской округ. Обновленный гардероб коммунальщиков соответствует всем требованиям безопасности, погодным условиям, характеру и условиям работы, а также имеет сертификат соответствия.