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Для коммунальщиков Подмосковья закупили новую спецодежду

Более 8 тыс. комплектов спецодежды закупили для коммунальщиков Подмосковья
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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Для сотрудников городского хозяйства, которые отвечают за содержание общественных мест и дворовых территорий Московской области, закупили более 8 тыс. комплектов спецодежды, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Всего спецодежду закупили 88 муниципальных бюджетных учреждений Подмосковья.

Для работников коммунальных служб закупили плащи, перчатки, рабочие костюмы, защитное оборудование и жилеты.

Больше всего комплектов униформы закупили Красногорск, Серпухов и Орехово-Зуевский городской округ. Обновленный гардероб коммунальщиков соответствует всем требованиям безопасности, погодным условиям, характеру и условиям работы, а также имеет сертификат соответствия.

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