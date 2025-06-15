Прибрежным городам США предрекли катастрофу

Многие прибрежные территории в США, в том числе Флорида и Нью-Йорк, могут уйти под воду к 2050 году. Об этом пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на ресурс некоммерческой организации Climate Central.

«Их новая интерактивная карта показывает мрачный сценарий для американских городов у берегов, многие из которых, как ожидается, к 2050 году окажутся под водой», — говорится в публикации.

Согласно прогнозу ученых, кроме Нью-Йорка и Флориды затопление грозит Луизиане и Джорджии. Также глобальная катастрофа может коснуться известных достопримечательностей, таких как болото Эверглейдс во Флориде или остров Либерти в Нью-Йорке, на котором расположена статуя Свободы.

До этого канадский ученый, эколог и политолог Вацлав Смил оценил вероятность наступления конца света к 2035 году. В своей книге «Как устроен мир на самом деле» он усомнился в таком исходе, призвав людей обойтись без вызывающих тревогу и пугающих пророчеств.

Ученый напомнил, что в конце XX века жителей планеты также пугали, что в 2000 выйдут из строя все компьютеры, но этого не случилось, как и дефицита минеральных ресурсов, о котором неоднократно говорили футурологи.

Ранее математик допустил, что апокалипсис должен наступить 13 ноября 2026 года из-за перенаселения.