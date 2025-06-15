«Очевидно, что это не флаг РФ»: в президентском совете оценили триколор в соцсетях Пентагона

Ряд российских СМИ и пользователей интернета обратили внимание на поздравление Пентагона с днем американского флага, многие посчитали, что ведомство изобразило на картинке флаг России. То, что это не государственный флаг РФ – очевидно, заявил «Газете.Ru» Александр Цветков, зампред совета по геральдике при Президенте РФ.

«У американцев и у России флаги одних цветов. И в Америке давно используют эти цвета при декорировании различных мероприятий и в презентативных материалах (задолго до восстановления в РФ исторического флага). Это могут быть ленты трех цветов, розетки, банты», — сказал он.

Цветков подчеркнул, что на фотографии изображено «три коротких ленточки», сопровождающие по сторонам звезды. Зампред совета по геральдике подчеркнул, что американцы могли не обратить внимание на совпадение.

«Американцы со свойственным равнодушием к неамериканским символам могли не обратить внимание на некоторое совпадение с флагом РФ. То, что это не флаг России, а ленты цветов и российского и американского флагов (а иначе американский флаг в формате ленты и не изобразить) очевидно, поскольку российский флаг имеет соотношение сторон 2 к 3, что не соответствует приведенному изображению», — сказал он.

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